WTCR: Competição garantida até 2025

A Eurosport Events confirmou que uma nova prorrogação de três anos foi acordada com a FIA e por isso deveremos ter WTCR pelo menos, ao final de 2025.

Fazer o anúncio agora antes mesmo do início da época 2021 proporcionará “estabilidade e empenho” às equipas, pilotos e partes interessadas concorrentes, uma vez que a competição continua a trabalhar para superar o impacto da COVID-19 e para assegurar que emerge mais forte da pandemia.

“Trabalhámos sem parar para manter elevado o nível do WTCR através de uma cooperação muito construtiva com a FIA e de uma promoção global de qualidade”, disse François Ribeiro, director do Eurosport Events.

“Ao assegurar uma prorrogação do contrato, mesmo durante este período sem precedentes que todos vivemos, cimentámos este compromisso e proporcionámos a estabilidade muito necessária a todos os nossos intervenientes. Acreditamos nas corridas cliente de alto nível, com motores de combustão e faremos todo o possível para tornar o WTCR numa ainda mais sustentável do ponto de vista ambiental nos próximos cinco anos.

“Com a Eurosport Events a promover novas atividades de carros de turismo elétricos a partir desta época, é justo impor a mensagem de que não se trata de fechar um capítulo e abrir outros, mas de todas as nossas actividades receberem um nível de investimento significativo a longo prazo”.

O Presidente da Comissão de Turismos da FIA, Alan Gow, também deu as boas-vindas às notícias.

“Na Eurosport Events temos um parceiro que está totalmente empenhado em dar o melhor WTCR possível”, disse ele. “Estamos encantados por estender esta aliança extremamente bem sucedida que começou em 2005 e não mostra sinais de abrandamento, apenas de aceleração. Com a Eurosport Events e o Departamento de Desporto da FIA, o WTCR está em muito boas mãos agora e para o futuro”.

A nova temporada terá início no Nordschleife de Nürburgring no fim-de-semana de 3-5 de Junho.