WTCR cancela corridas na Rússia | AutoSport

Após vários eventos na Rússia terem sido cancelados nos últimos dias em resultado da invasão militar russa na Ucrânia, também a Discovery Sports Events, promotor da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR), anunciou hoje que as duas corridas do calendário de 2022 agendadas para o autódromo de Sochi entre os dias 6 e 7 de agosto foram canceladas.

No curto comunicado nas redes sociais da competição, que regressa este ano ao Circuito Internacional de Vila Real, pode ler-se que “tendo em conta os tristes e preocupantes acontecimentos na Ucrânia, o Discovery Sports Events, promotor da FIA WTCR confirma que nas atuais circunstâncias não é possível realizar as rondas 13/14 de 2022”.

Não há ainda mais informações sobre se as duas corridas serão substituídas por rondas noutro país ou se o calendário será apenas encurtado.

STATEMENT WTCR RACE OF RUSSIA

In view of the sad and troubling events in Ukraine, Discovery Sports Events, promoter of the FIA-WTCR confirms that in the current circumstances it is not possible to hold rounds 13/14 of 2022.



Our thoughts are with all those who are suffering. pic.twitter.com/Yj6YCDV4b3