WTCR: Calendário revisto, seis provas na Europa

A Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA (WTCR) tem um novo calendário revisto, com seis provas no continente europeu. A temporada começa no Salzburgring, na Áustria, em setembro.

Neste calendário revisto, existe a adição de mais uma pista, a Adria Raceway, no norte de Itália. Esta ronda será a última, com três corridas a serem disputadas.

O WTCR também irá passar também pela Eslováquia, Hungria, Espanha e Alemanha, num calendário entre setembro e novembro.