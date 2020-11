WTCR: Calendário de 2021 revelado. Vila Real de 25 a 27 de junho

Depois da temporada de 2020 ter sido baseada na Europa, a Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) já mostrou o calendário para 2021. Para além dos eventos europeus, espera-se que a Taça também corra na Ásia, com eventos na China, Macau e na Coreia do Sul.

Assim, a temporada começa na Hungria, de 14 a 16 de maio e termina no Circuito da Guia, em Macau, de 19 a 21 de novembro. A Taça do Mundo de Carros de Turismo também passa por Portugal, mais propriamente pelo circuito citadino de Vila Real, de 25 a 27 de junho. O fim de semana de corridas também sofre alterações. Todas as rondas serão compostas por duas corridas, de modo a reduzir custos.

Para o diretor do Eurosport Events, promotor do FIA WTCR, François Ribeiro o “Eurosport Events e a FIA fizeram um grande trabalho neste tempo sem precedentes. Conseguiram montar uma temporada em 2020 e 2021 será mais um desafio. A redução de custos ditará as nossas decisões, para que assim se consiga manter todos a bordo do campeonato”.

WTCR – Taça do Mundo de Carros de Turismo – Calendário de 2021

WTCR Hungria, Hungaroring: 14-16 de maio

WTCR Eslováquia, Slovakia Ring: 22-24 de maio

WTCR Alemanha, Nürburgring Nordschleife: 3-5 de junho

WTCR Portugal, Vila Real: 25-27 de junho

WTCR Espanha, MotorLand Aragón: 9-11 de julho

WTCR Coreia do Sul, Inje Speedium: 8-10 de outubro*

WTCR China, Pista por Decidir: 5-7 de novembro

WTCR Macau, Circuito da Guia: 19-21 de novembro

*Sujeito a acordo com o promotor