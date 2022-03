WTCR: BRC Hyundai N Squadra Corse revela nova pintura | AutoSport

A BRC Hyundai N Squadra Corse revelou a pintura dos seus dois carros para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da FIA. Com um evento transmitido através da internet, a equipa do norte de Itália apresentou o design dos Hyundai Elantra N TCR.

O chefe de equipa da Hyundai N Squadra Corse da BRC, Gabriele Rizzo, e os pilotos Mikel Azcona e Norbert Michelisz juntaram-se a Julien Moncet e Andrea Cisotti da Hyundai Motosport, durante o evento ao vivo no Palazzo Salmatoris, no centro de Cherasco.

“Os testes estão a correr muito bem e há mais alguns planeados para as próximas semanas”, disse o chefe de equipa da BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo. “Como é habitual, os grandes resultados durante a época vêm com uma boa preparação e este ano é mais importante do que nunca porque temos um novo piloto, Mikel [Azcona], a juntar-se à equipa. Sinceramente, estamos contentes e impressionados com a rapidez com que conseguiu entrar no carro, com a forma como entrou na equipa e com a boa cooperação que teve com Norbi [Norbert Michelisz] desde o primeiro teste. É muito promissor para a época que se avizinha”.

Mikel Azcona vai utilizar o mesmo número 96 que leva desde a sua temporada de estreia no WTCR em 2019, enquanto Norbert Michelisz continua com o seu famoso número 5.