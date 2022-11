WTCR, Bahrein, TL1: Nathanael Berthon foi o mais rápido | AutoSport

Já começou a atividade no Circuito Internacional do Bahrein, com o primeiro treino do WTCR já concluído. Hoje teremos dois treinos e amanhã já teremos a qualificação e uma corrida. No sábado teremos a segunda corrida e o encerramento do programa do WTCR para este fim de semana.

O arranque das festividades deu-nos o Audi #17 de Nathanael Berthon na frente do pelotão de 13 carros que foi para a pista. Os dois carros da Zengo ficaram nas boxes, ainda não se sabendo o motivo para tal.Berthon colocou-se no topo da tabela a meio da sessão e de lá nunca mais saiu, apesar da tentativa de Mehdi Bennani que ficou em segundo, mas a 0.3 seg. do seu colega de equipa. Mikel Azcona, o favorito à conquista do título, ficou em terceiro, a 0.338 seg. da referência. Tiago Monteiro foi 10º.

O segundo treino livre está marcado para as 12 e 30, hora portuguesa.