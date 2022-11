WTCR, Bahrein: Norbert Michelisz vence, Mikel Azcona cada vez mais perto do título | AutoSport

A segunda corrida da ronda do Bahrein teve como vencedor Norbert Michelisz (Hyundai) enquanto o seu colega de equipa, Mikel Azcona, conseguiu uma boa recuperação e saiu do Bahrein com uma liderança de 60 pontos, quando faltam apenas entregar 65 pontos na derradeira ronda do ano. O espanhol já tem as duas mãos no título, só falta mesmo levantar o troféu.

A corrida, com grelha invertida, começou com Mehdi Bennani (Audi) e o estreante no WTCR Franco Girolami (bem conhecido do TCR Europe – Audi), na linha da frente, seguidos de Esteban Guerrieri (Honda) e Gilles Magnus. No arranque, Bennani largou bem e manteve-se na frente por breves momentos, mas o melhor arranque de Guerrieri catapultou o argentino para a liderança, seguido de Bennani, Franco Girolami e Magnus. Mas o piloto belga da Comtoyou foi demasiado ambicioso na sua tentativa de ultrapassagem, levando a um incidente com o segundo e terceiro classificado. Magnus acabou por desistir, enquanto Bennani e Girolami perderam muitas posições.

Quem aproveitou foi Norbert Michelisz e Nicky Catsburg (ambos em Hyundai), que subiram ao top 3, lançando-se atrás de Guerrieri. Atrás deste trio seguia Nathanäel Berthon (Audi), Néstor Girolami ( Honda) e Mikel Azcona , depois de ter largado de décimo. Azcona tratou de atacar Girolami, seu adversário direto nas contas do título, e o duelo sorriu ao espanhol. O dia não correu bem aos homens da Honda e se Girolami deixou escapar Azcona e era agora pressionado por Tom Coronel (Audi), na frente, Michelisz passou Guerrieri sem argumentos para aguentar o húngaro.

Berthon recebeu uma penalização de cinco segundos por ganhar uma posição fora de pista, enquanto Franco Girolami ultrapassou o seu irmão Néstor pelo sétimo lugar na oitava volta. No entanto, já no final Néstor também perderia um lugar para Bennani, com o par a correr lado a lado durante grande parte da última volta do processo. Um pouco mais à frente, Berthon acabou por perder o lugar para Azcona e no primeiro lugar, Michelisz seguia líder e assim se manteve até ver a bandeira de xadrez.

Michelisz conquistou a sua primeira vitória da época à frente de Guerrieri, com Catsburg em terceiro lugar (na sua estreia este ano). Azcona ficou em quarto lugar, seguido de Berthon que terminou em quinto após o seu tempo de penalização. Néstor Girolami está matematicamente ainda na disputa pelo título, mas apenas – com 65 pontos disponíveis na ronda final na Arábia Saudita, ele está agora 60 pontos à deriva do seu rival.

Para Monteiro foi mais um fim de semana longe dos primeiros lugares, com os Honda a revelarem algumas dificuldades neste traçado. O piloto português repetiu o 12º lugar final, com duas corridas em que não conseguiu chegar aos lugares que almeja.