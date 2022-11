WTCR, Bahrein: Mikel Azcona vence corrida 1 e consolida liderança | AutoSport

Mikel Azcona venceu a corrida 1 da ronda do Bahrein da Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCR), dominando por completo. A Hyundai conquistou o 1-2 com Norbert Michelisz a terminar a 1.955s do seu companheiro de equipa no segundo posto da classificação. A fechar o pódio ficou Nathanaël Berthon.

Tiago Monteiro foi o 12º classificado no final dos 30 minutos de prova.

Enquanto Gilles Magnus teve de arrancar do último lugar da grelha de partida por troca de motor no Audi antes da corrida, os dois Cupra da Zengo arrancaram do pitlane para a primeira corrida do fim de semana. Tratou-se de uma escolha da equipa húngara, que atravessa uma fase complicada e não tem meios para competir ao mais alto nível – por isso a desistência de Rob Huff das últimas rondas do ano e a sua substituição por Bence Boldizs – e assim escapou a alguns toques e incidentes na volta inaugural.

Na frente do pelotão, Azcona manteve a liderança após o arranque, com o seu companheiro de equipa a aproveitar a partida lenta de Berthon e Néstor Girolami e passou para o segundo posto. O argentino da Honda ficou no terceiro posto.

Um pouco mais atrás, Franco Girolami foi penalizado por um incidente que retirou de corrida Magnus e forçou Nick Catsburg a fazer um pião. Também penalizado foi Tom Coronel, em cinco segundos, depois de um toque em Attila Tassi.

Na volta 4, e depois de exercer pressão a Girolami, Berthon alcançou o terceiro posto da classificação, enquanto Catsburg fazia uma manobra semelhante a outro Honda, desta vez a Esteban Guerrieri, subindo ao sétimo posto.

Em recuperação estava também Coronel, que deixou ficar para trás Mehdi Bennani e pouco depois alcançou e ultrapassou Néstor Girolami, ascendendo ao quarto lugar da classificação. Poucas voltas depois, Catsburg também ultrapassou Bennani, sem ter mais tempo para tentar alcançar a posição de Néstor Girolami.

Com a última passagem pela linha de meta, Azcona venceu à frente de Michelisz e Berthon, seguido de Néstor Girolami e Catsburg. Coronel foi sexto depois de somada a penalização, com Bennani em sétimo lugar à frente de Guerrieri, Tassi e Viktor Davidovski a completar o top 10. O piloto espanhol consolidou a sua liderança no WTCR com 281 pontos, 53 de vantagem sobre Néstor Girolami.