WTCR, Bahrein: Mikel Azcona conquista pole position | AutoSport

Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) garantiu a pole position para a corrida 2, com o tempo de 2:11.061s, da ronda do Bahrein da Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCR), batendo por 0.114s Nathanaël Berthon aos comandos do Audi RS 3 LMS TCR. Na fase final da qualificação, com cinco piloto ao volante de quatro carros de construtores diferentes, Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) terminou com o terceiro tempo mais rápido, à frente dos dois pilotos com Hyundai Elantra N TCR, Norbert Michelisz e o ‘wildcard’ Nick Catsburg.

Os quatro pilotos aos comandos dos Honda Civic Type R TCR foram os primeiros a saírem para a pista na Q1, mas acabaram por ser Azcona e Michelisz a liderar a tabela de tempos, tendo no final do tempo da primeira fase de qualificação a companhia de Girolami e Esteban Guerrieri. Seguiam-se os Audi Gilles Magnus, Nathanaël Berthon e Mehdi Bennani e ficavam pelo caminho Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR), Tiago Monteiro e o piloto ‘wildcard’ Viktor Davidoski. Tiago Monteiro continuou com as dificuldades no ritmo de qualificação, terminando no 14º lugar. É a sexta vez em sete sessões de qualificação em 2022 que o piloto luso não ultrapassa a Q1.

No final da Q2 foi novamente Azcona a liderar a tabela, mas desta vez seguido de Berthon e Girolami. Coube a Mehdi Bennani terminar a segunda fase da qualificação no décimo posto e com isso garantiu a pole position para a corrida 1 de mais logo. Um pouco mais acima na tabela de tempos, o companheiro de equipa de Tiago Monteiro, Attila Tassi não passou à fase final da qualificação por apenas 0.001s, mas está sob investigação por alegadamente impedir o também piloto ‘wildcard’ Franco Girolami (Audi RS 3 LMS TCR). Em vez de mais um Honda, passou mais um Hyundai, desta feita de Catsburg.

O líder da classificação do WTCR consegue assim aumentar a vantagem para os seus rivais diretos na luta pelo troféu mundial, somando agora 251 pontos, 37 à frente de Girolami.

1 Mikel Azcona 2:11.061

2 Nathanaël Berthon +0.114

3 Néstor Girolami +0.160

4 Norbert Michelisz +0.361

5 Nicky Catsburg +0.703

6 Attila Tassi +0.444

7 Gilles Magnus +0.630

8 Esteban Guerrieri +0.750

9 Franco Girolami +0.936

10 Mehdi Bennani +0.958