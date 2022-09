WTCR: Bahrein e Arábia Saudita completam calendário desta época | AutoSport

A Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) será decidida em duas rondas no Médio Oriente, quando o Bahrein e a Arábia Saudita receberem a série pela primeira vez no final desta temporada.

A corrida do Bahrein e da Arábia Saudita juntam-se ao calendário do WTCR de 2022 em vez das rondas asiáticas planeadas para China, Macau e Coreia do Sul que não se realizaram devido às restrições resultantes da pandemia. As alterações ao calendário foram aprovadas na recente reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

A prova no Bahrein está agendada para os dias 10, 11 e 12 de novembro, fazendo parte do fim de semana do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), as 8 Horas do Bahrein, com a prova noturna na Arábia Saudita a decorrer entre 25 e 27 do mesmo mês.

Acrescentar o Circuito Internacional do Bahrein e o Circuito JIdá-Corniche ao calendário desta temporada significa que a caça ao título do WTCR será decidida em dois circuitos de Fórmula 1 de grau 1 da FIA.

A prova no Bahrein, que está a ser organizada em parceria com o promotor do WEC, terá uma corrida na sexta-feira, 11 de novembro, com a segunda corrida na manhã de sábado 12 de novembro. A primeira visita do WTCR à Arábia Saudita, entretanto, terá duas corridas noturnas.

O promotor da competição informou ainda, que a decisão de não acrescentar um terceiro evento de substituição às corridas da Coreia do Sul, foi tomada após consulta com as equipas e baseia-se puramente em considerações financeiras.