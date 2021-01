WTCR: Atraso e mudanças no calendário de 2021

O calendário da Taça do Mundo de Carros de Turismo para 2021 já sofreu algumas alterações. Assim, a corrida no Nürburgring Nordschleife abre as hostes em 2021, a corrida na Hungria fica com a vaga ‘de verão’ e uma corrida na Itália substitui a corrida na Eslováquia. A ronda em Portugal (Vila Real) está marcada para 26 e 27 de junho.

Devido à pandemia da COVID-19, a organização do WTCR teve de fazer algumas mudanças ao calendário de 2021. O campeonato abre agora no Nürburgring Nordschleife, de 3 a 5 de junho, com a ronda alemã anteriormente planeada como terceira ronda.

Com o atraso no início da época, agora marcada para junho, o evento da Hungria, que estava marcado para maio, vai ser realizado no verão, mais propriamente de 21 a 22 de agosto. Esta data, feita em colaboração com o governo húngaro, deve-se ao facto do evento estar a tentar ter público a assistir à corrida.

Depois da corrida cancelada em 2020, a Itália e o circuito de Adria International Raceway estão prontos para mais uma vez figurarem no calendário, desta fez de 31 de julho a 1 de agosto, substituindo a visita à Eslováquia.

Com as rondas europeias atrasadas, as rondas asiáticas sofrem o mesmo destino, para que se possa garantir o transporte marítimo para a Coreia do Sul dos carros, peças e outras coisas. Assim, a corrida coreana fica marcada para 16 e 17 de outubro. A corrida na China e em Macau continuam com as mesmas datas.