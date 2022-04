WTCR: As novas cores de Tiago Monteiro | AutoSport

A época do WTCR já deveria ter começado mas o cancelamento da jornada de Most adiou o regresso da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Começam agora a chegar mais novidades da competição e hoje ficamos a conhecer as novas cores da LIQUI MOLY Team Engstler equipa onde Tiago Monteiro e Attila Tassi irão competir, na primeira época com o Honda Civic Type R TCR.

O trabalho do artista belga Vanuf, que concebeu uma série de decorações oficiais para os programas de carros de turismo da Honda, traz-nos um esquemas de cores inspirado nas cores branco, azul e vermelho do patrocinador principal da equipa e parceiro de longa data LIQUI MOLY.