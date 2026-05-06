WTCR: Arranque em Misano com muitas novidades

A temporada de 2026 do FIA TCR World Tour arranca em Misano, com muitas mudanças de fundo e várias incógnitas competitivas. Novos regulamentos desportivos, um Balance of Performance exclusivo para o campeonato, a estreia do Geely Preface TCR da campeã Cyan Racing e o regresso de nomes fortes como Jean‑Karl Vernay e Esteban Guerrieri prometem baralhar as contas logo na primeira ronda. Com 19 carros em pista, equipas renovadas, o fim de semana em Misano perfila‑se como o palco ideal para perceber quem se adapta mais depressa à nova era do FIA TCR World Tour.

Novidades para a nova temporada

A época de 2026 do FIA TCR World Tour estreia um Balance of Performance exclusivo, calculado sobretudo com base no desempenho dos carros dentro do próprio campeonato, ao contrário do sistema global usado pelos restantes certames TCR.

A nível desportivo, surge um bónus de grelha: o autor da volta mais rápida na Corrida 1 sobe uma posição na grelha da Corrida 2, que mantém o sistema de top 10 invertido com base na qualificação. Nos fins de semana com três corridas, a grelha da Corrida 3 passa a ser definida pelos pontos somados entre qualificação e as duas primeiras corridas. Um regresso exclusivo para a ronda portuguesa de Vila Real é a joker lap, na curva 22, acrescentando cerca de dois segundos por volta, com cada piloto obrigado a cumpri‑lo duas vezes por corrida, não sendo permitido nas duas primeiras voltas. É um regresso a uma fórmula que permitiu apimentar as corridas na capital transmontana.

Equipas e pilotos

A Cyan Racing, campeã de equipas, trocou o Lynk & Co 03 TCR pelo novo Geely Preface TCR e mantém o mesmo quarteto de pilotos: Yann Ehrlacher, Thed Björk, Santiago Urrutia e Ma Qing Hua. A BRC Hyundai reduziu a sua operação para dois carros oficiais com o Hyundai Elantra N EV TCR, confiados a Norbert Michelisz e Mikel Azcona, depois de um 2025 muito abaixo das expectativas.

A GOAT Racing decidiu continuar com um único Honda Civic Type R FL5 TCR para Esteban Guerrieir, depois de notícias da sua saída no final de 2025. A SP Compétition inscreveu dois CUPRA Leon VZ TCR para Aurélien Comte e o regressado Jean‑Karl Vernay, antigo protagonista da disciplina a nível mundial. É nesta estrutura que se espera que Manuel Fernandes Jr. compita na ronda portuguesa da competição. Equipas como ALM Motorsport, MM Motorsport, Monlau Motorsport, JSB Compétition, Trico WRT e Vannin Motorsport completam o pelotão com Honda, Hyundai, CUPRA e Audi.

Favoritos

A Cyan Racing parte como referência pelo estatuto de campeã, mas a grande incógnita é a rapidez com que conseguirá explorar todo o potencial do novo Geely Preface TCR, um dos poucos TCR de segmento D e, por isso, mais exigente em termos de compromisso de afinações. Yann Ehrlacher, campeão em título, e Thed Björk, vice em 2025, são naturalmente apontados à luta pelo campeonato se a adaptação ao novo carro for rápida.

Na BRC Hyundai, Michelisz e Azcona continuam a ser dois dos nomes mais fortes do pelotão, agora com a versão EV do Elantra N. Entre os outsiders destacam‑se Esteban Guerrieri, apesar da limitação de estar sozinho na GOAT Racing, e a dupla Vernay/Comte na SP Compétition, beneficiada pelo novo BoP que favorece CUPRA e Honda em relação a outros campeonatos TCR. Pilotos oriundos do TCR Europe, como Viktor Andersson, Jenson Brickley e Ruben Volt, também são apontados como possíveis surpresas na ronda de Misano.

Lista de inscritos

O arranque de Misano conta com 19 carros inscritos. Entre eles estão:

Geely Cyan Racing – Geely Preface TCR

111 – Thed Björk (SWE)

155 – Ma Qing Hua (CHN)

168 – Yann Ehrlacher (FRA)

181 – Santiago Urrutia (URU)

BRC Hyundai N Squadra Corse

12 – Gabriele Covini (ITA) – Hyundai Elantra N TCR

105 – Norbert Michelisz (HUN) – Hyundai Elantra N EV TCR

196 – Mikel Azcona (ESP) – Hyundai Elantra N EV TCR

JSB Compétition – Hyundai Elantra N TCR

24 – Julien Briché (FRA)

145 – Raphäel Fournier (FRA)

ALM Motorsport – Honda Civic Type R FL5 TCR

27 – Ruben Volt (EST)

120 – Teddy Clairet (FRA)

246 – Jenson Brickley (GBR)

MM Motorsport – Honda Civic Type R FL5 TCR

72 – Ramiro Zago (ARG)

GOAT Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR

186 – Esteban Guerrieri (ARG)

SP Compétition – CUPRA Leon VZ TCR

107 – Aurélien Comte (FRA)

169 – Jean-Karl Vernay (FRA)

Monlau Motorsport – CUPRA Leon VZ TCR

10 – Viktor Andersson (SWE)

Trico WRT – Hyundai Elantra N TCR

81 – Damiano Reduzzi (ITA)

Vannin Motorsport – Audi RS 3 LMS

88 – TBA

Informações sobre o fim de semana de Misano

Misano World Circuit Marco Simoncelli recebe pela primeira vez uma ronda de nível mundial de carros de turismo, depois de já ter acolhido provas do TCR Europe e do TCR Italy. O circuito italiano acolhe a jornada de abertura de 2026 após a saída do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México, que foi adiado para 2027 devido à impossibilidade de reposicionar a data para junho.

O programa do fim de semana, começa na sexta‑feira com dois treinos livres de 30 minutos, às 11:15 e às 16:15. No sábado realiza‑se a qualificação às 07:30, seguida da Corrida 1, com 15 voltas, às 15:20. A Corrida 2, também com 15 voltas, disputa‑se no domingo às 10:05, já com aplicação do novo bónus de grelha para o autor da volta mais rápida da primeira corrida.