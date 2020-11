WTCR, Aragão, Tiago Monteiro: “Não era a posição que estávamos à espera”

Tiago Monteiro vai largar para as últimas três corridas da temporada da Taça do Mundo de Carros de Turimos (FIA WTCR) em Aragão da 16ª posição da grelha. Uma qualificação difícil para todos os pilotos Honda, que não vai ajudar na luta pelo título. Infelizmente, a pista espanhola continua a revelar-se difícil para as configurações do Honda Civic Type R TCR, mas o piloto português não se dá por vencido e espera fazer três boas corridas.



Tiago Monteiro acabou por ficar surpreendido com os resultados: “Não era a posição que estávamos à espera. Com a redução de peso, pensámos que estaríamos mais competitivos, mas apesar de tudo parecer aparentemente normal, a realidade é que perdemos tempo e não sabemos exatamente como. Este não é, definitivamente, um circuito apropriado para os Honda”.

“No entanto, tudo ficou mais complicado porque o Esteban vai sair ainda mais atrás, mas vamos dar o nosso melhor, e ver o que conseguimos fazer para o ajudar. Independentemente do que vier a acontecer, espero fazer três boas corrida e terminar o ano da melhor forma possível dadas as circunstâncias”, finalizou Tiago Monteiro.



As corridas terão lugar amanhã, domingo, às 8.15h, 12.15h e 14.15h com transmissão no Eurosport.