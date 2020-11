WTCR, Aragão: Santiago Urrutia vence última corrida do ano. Monteiro 12º

Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR) venceu a última corrida do ano da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR), que se realizou em Aragão. Depois da coroação de Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) na corrida anterior, o campeão terminou atrás do seu colega de marca.

A completar o pódio ficou Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo Giulietta TCR). Tiago Monteiro terminou a última corrida de 2020 na 12º posição.