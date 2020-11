WTCR, Aragão: Santiago Urrutia na pole. Tiago Monteiro 16º

Santiago Urrutia conquistou a pole position na última ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR). O piloto do Lynk & Co 03 TCR fez um tempo de 2:13.471s, ficando na frente de Yann Ehrlacher por 0.152s.

Para a segunda corrida, Yvan Muller conquistou a pole position, com o décimo lugar na Q2 da qualificação em Aragão. Tiago Monteiro levou o Honda Civic Type R TCR até à 16º posição, partindo daí para as três últimas corridas da temporada de 2020.

Amanhã o WTCR faz as suas corrida finais. A primeira é as 8h45, a segunda às 12h15 e a terceira às 15h15 e terão transmissão na Eurosport 1.