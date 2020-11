WTCR, Aragão: Esteban Guerrieri vence. Tiago Monteiro desiste

Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R) fez uma corrida extraordinária em Aragão. Na última ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR), o argentino da Honda arrancou da 18º posição e após 10 voltas saiu vencedor da primeira corrida do fim de semana. Na segunda posição ficou Nestor Girolami (Honda Civic Type R), com Gilles Magnus (Audi RS3 LMS) a completar o pódio. Tiago Monteiro (Honda Civic Type R) estava na oitava posição quando de desistir.

Nas contas do campeonato, Guerrieri está agora a 16 pontos da liderança de Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR), quando faltam duas corridas para o final do campeonato.