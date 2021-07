WTCR, Aragão: Audis lideram primeiro treino | AutoSport

Está concluído o primeiro treino no circuito de Motorland, em Aragão e os efeitos das mudanças no BoP e a atribuição dos lastros de compensação já foram sentidos.

A sessão terminou com três Audi no topo da tabela de tempos, com Tom Coronel a ficar com o melhor registo. Tivemos sempre um Audi na frente da sessão, com Coronel a dividir o protagonismo com Nathanael Berthon e Frederic Vervisch, mas no final foi mesmo o neerlandês a ficar com o melhor tempo, seguido de Vervisch e Berthon. Thed Bjork evitou que que víssemos um top 4 100% Audi e colocou o seu Lynk & Co no quarto lugar, à frente de Gilles Magnus (Audi) e Mikel Azcona, o único não Audi que tentou incomodar os Audi. O melhor Hyundai foi o de Luca Engstler em nono e o melhor Honda foi o de Attila Tassi em 15º, com Tiago Monteiro a ficar em 19º, talvez um primeiro sinal das dificuldades que os homens da marca nipónica vão enfrentar.

Horário

11:45h Treino Livre2 – 30 min

15:30h Qualificação – 45 min

Domingo – 11 de Julho

10:15h Corrida 1 – 10 voltas

12:15h Corrida 2 – 12 voltas