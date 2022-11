WTCR, Arábia Saudita: Corrida 2 termina com safety car e vitória de Gilles Magnus | AutoSport

Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR) venceu a derradeira corrida do WTCR, atrás do Safety Car devido a um acidente perto do final da prova. O piloto belga do Audi passou para a frente do pelotão depois de um toque de Franco Girolami (Audi RS 3 LMS TCR) nos primeiros classificados na fase inicial da corrida, Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) e Nicky Catsburg (Hyundai Elantra N TCR).

Viktor Davidovski (Audi RS 3 LMS TCR) conseguiu manter-se à frente dos Hyundai Elantra N TCR de Mikes Azcona e Norbert Michelisz, subindo ao pódio no segundo lugar e o “Rei do WTCR”, Azcona, no terceiro posto.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou a última corrida do WTCR no nono posto da classificação, enquanto Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) assegurou o segundo lugar da classificação geral da competição.

Com um bom arranque na derradeira corrida do WTCR, Attila Tassi e Esteban Guerrieri passaram para a liderança do pelotão, com Nicky Catsburg a saltar para o terceiro lugar. No entanto, na primeira curva da segunda volta, Guerrieri foi demasiado otimista e falhou o ponto de travagem e fez meio pião, passando para o fundo do pelotão. Tassi sofreu pressão de Catsburg e de Franco Girolami, que por sua vez, na volta seguinte, estragou a sua corrida e a dos dois adversários. O piloto argentino do Audi falhou a travagem no mesmo ponto do seu compatriota na volta anterior e levou consigo para fora de pista, e com danos nos carros, Tassi e Catsburg. Ficaram os três pilotos de fora da última prova do WTCR.

Herdou a liderança Gilles Magnus, sendo seguido por Viktor Davidovski e Mikel Azcona. Na luta ainda pelo segundo posto na classificação geral da Taça do Mundo, Néstor Girolami tinha subido do 15º lugar na grelha para o 8º posto, enquanto Nathanaël Berthon era o sexto classificado.

À entrada dos últimos dez minutos de prova, Davidovski servia de tampão a Azcona, permitindo a Magnus ter quase 4 segundos de vantagem na frente do pelotão, enquanto Rob Huff fazia o mesmo no quinto posto, atrasando Berthon e Tom Coronel, com Néstor Girolami a tentar alcançar este grupo. O piloto francês do Audi chegou a ultrapassar Huff, mas excedeu os limites de pista e teve de devolver a posição ao britânico.

Muito perto do final da corrida, Berthon voltou a tentar a manobra sobre Huff, mas pela trajetória interior, o piloto francês tocou no Cupra do britânico, danificando a direção do carro e ficando parado em pista. O incidente levou a direção de corrida a mandar entrar o Safety Car em pista, com Néstor Girolami a garantir o segundo posto da classificação geral, apesar de ter perdido a sétima posição da corrida para Daniel Nagy.

O Safety Car não saiu mais de pista até ao final do tempo previsto para a corrida, com o WTCR a despedir-se para sempre com o Honda amarelo conduzido por Pedro Couceiro na frente de todo o pelotão.

Magnus venceu, seguido de Davidovski, Azcona, Michelisz, Rob Huff, Tom Coronel, Daniel Nagy, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, o piloto ‘wildcard’ o saudita, Ahmed Bin Khanen e fechou a classificação Esteban Guerrieri.