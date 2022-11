WTCR, Arábia Saudita, Corrida 1: Nathanaël Berthon vence ‘batalha’ Audi vs. Hyundai | AutoSport

Após o apagar dos semáforos para dar início à corrida 107 do WTCR, Atilla Tassi ficou parado na grelha de partida, com os pilotos que arrancaram em posições atrás do piloto húngaro a conseguirem evitar o Honda estacionado em plena reta da meta. Antes de sair o Safety Car no final da primeira volta, Nathanaël Berthon manteve a liderança após as primeiras curvas, sendo seguido de Norbert Michelisz e Tom Coronel.

Quando o período de Safety Car terminou, o melhor piloto Honda, e com um carro não Hyundai ou Audi, era Esteban Guerrieri no 9º posto. Tiago Monteiro, entretanto, tinha deixado o piloto ‘wildcard’ o saudita Ahmed Bin Khanen para trás e era o 13º classificado.

O já vencedor da Taça de 2022, Mikel Azcona seguia no sexto posto, pressionando Gilles Magnus pelo quinto lugar, ao mesmo tempo que Nicky Catsburg ultrapassou Viktor Davidovski, ascendendo ao sétimo lugar.

Também Rob Huff ultrapassou Guerrieri pelo nono lugar, sendo imitado um pouco depois por Néstor Girolami, que entrou assim, no top 10 da classificação. Mais atrás, beneficiando do mais rápido Audi, Ahmed Bin Khanen recuperou a posição a Tiago Monteiro.

Na frente do pelotão, Coronel foi ultrapassado por Franco Girolami, o campeão do TCR Europe de 2022, que dessa forma subiu para uma posição de pódio. Michelisz, que era o único piloto da Hyundai no meio de 3 carros da Audi – Berthon, Girolami, Coronel – tentava pressionar o líder da corrida, mas o piloto francês da Comtoyou parecia no controlo das operações.

Quando a corrida chegou aos 15 minutos finais, os oito primeiros classificados seguiam em discussões dois a dois, apenas a luta entre Franco Girolami e Tom Coronel é que batalhavam com o mesmo Audi RS 3 LMS TCR, com todas as outras a serem entre um carro coreano e um germânico.

Daniel Nagy (Cupra León Competición TCR) parou na box, ao que parece devido a um furo, e deixou Néstor Girolami e Esteban Guerrieri isolados no 10º e 11º postos, respetivamente, isolados e sem qualquer adversário por perto. Ahmed Bin Khanen rodava a cerca de 8 segundos do duo argentino, com Monteiro um pouco mais atrás do saudita.

À entrada dos sete últimos minutos de prova, Michelisz aproximou-se de Berthon, com Franco Girolami a deixar para trás Tom Coronel, começando a recuperar terreno para o piloto húngaro, o segundo classificado.

Curiosamente, quando a equipa pedia concentração a Gilles Magnus, o jovem belga falhou o ponto de travagem e permitiu a ultrapassagem de Mikel Azcona, recuperando a posição algumas curvas depois, numa batalha final pela quinta posição. O duelo terminou com um toque do piloto espanhol no Audi de Magnus, na antepenúltima volta. Um incidente que será investigado pelos comissários desportivos após a corrida.

Na volta seguinte, foi a vez de Franco Girolami tentar a ultrapassar Norbert Michelisz, tendo ainda tocado no Hyundai no final da reta da meta, com o piloto húngaro ainda a ter que seguir pela escapatória, segurando como podia a vice-liderança. Sem conseguir a manobra sobre Michelisz, Franco Girolami travou antes de atravessar a linha de meta pela última vez, cedendo a posição a Tom Coronel, não subindo ao pódio.

Com a luta entretida pelo segundo lugar nas voltas finais, Nathanaël Berthon venceu a primeira corrida do fim de semana em Jidá, com Norbert Michelisz no segundo posto e Tom Coronel no terceiro. Tiago Monteiro foi 13º classificado.