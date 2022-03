WTCR: Após cancelamento de Most, Pau passa a ser prova de abertura | AutoSport

A época da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da FIA terá início em Pau de 7 a 8 de maio, cerca de um mês depois do previsto, em resultado do cancelamento da ronda inaugural previamente agendada.

O reajustamento do calendário, que foi aprovado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, e foi provocado pelo cancelamento da corrida da República Checa, no Autódromo de Most que devia abrir a nova temporada do WTCR de 9 a 10 de abril. A ronda checa foi cancelada devido ao estado de emergência que foi declarado no país a 4 de março e que irá durar um mínimo de 30 dias, permitindo que todos os recursos disponíveis do país sejam canalizados para ajudar os deslocados pela invasão militar russa da Ucrânia.

Uma vez que não é possível remarcar a prova na República Checa numa nova data, devido a questões logísticas, o promotor da competição avança que estão em curso discussões para finalizar os detalhes de um evento de substituição.

Foi ainda aprovado em Conselho Mundial da FIA o cancelamento da corrida russa que estava programada para o Autódromo de Sochi de 7 a 8 de agosto.

O WTCR vai emitir o calendário atualizado assim que possível, mas será apenas divulgado após ratificação em Conselho Mundial da FIA.