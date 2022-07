WTCR antecipou o cancelamento das corridas na Ásia | AutoSport

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) regressa este fim de semana ao Circuito Internacional de Vila Real depois de dois anos sem corridas na cidade transmontana. O ambiente já começou a aquecer com o desfile dos carros do WTCR pelas ruas da cidade e com a receção aos pilotos na sessão de autógrafos na praça principal.

Em declarações exclusivas ao AutoSport, Jean-Baptiste Ley, o diretor da WTCR, deu conta dos planos para encontrar soluções para o calendário de 2022, depois da comissão de Carros de Turismo da FIA ter anunciado recentemente o cancelamento das rondas no continente asiático.

“Estou contente por ter os 17 melhores pilotos do mundo de Turismo, estou contente por festejarmos a 100ª corrida do WTCR no domingo na corrida 2. Sim, enfrentamos algumas dificuldades com o calendário porque planeamos regressar à Ásia, mas infelizmente a crise pandémica tem durado mais do que aquilo que pensamos. Também a crise na Ucrânia não permitiu corrermos em Sochi. Sim, são tempos difíceis para gerir o calendário, mas estamos motivados para trazer novas rondas para substituir as corridas canceladas”.

O WTCR terá já encontrado soluções para substituir as corridas asiáticas, podendo passar por competir em África e no Médio Oriente, mantendo o estatuto mundial da competição.

“Temos discutido muito sobre as possibilidades para preencher o calendário e antecipar o risco de perder a campanha asiática. As corridas substitutas serão anunciadas brevemente. Serão eventos fora da Europa para manter o estatuto de competição mundial do WTCR”.

Sobre as corridas no CIVR, o responsável pelo WTCR ficou impressionado com o primeiro desfile dos carros pela cidade e o ambiente criado pelo muito público na receção aos pilotos. “Vila Real é um dos mais icónicos eventos na Europa e é fantástico podermos regressar. Infelizmente por causa da pandemia não conseguimos realizar as corridas nos últimos dois anos, por isso estamos muito felizes por poder regressar. Queria felicitar a organização por ter planeado o primeiro desfile na cidade. Tivemos os carros, tivemos os pilotos, tivemos o público que é a melhor recompensa para os promotores locais e para a Taça do Mundo”, concluiu Jean-Baptiste Ley.