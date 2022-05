WTCR: “análise técnica completa e abrangente” sobre falhas dos pneus | AutoSport

Depois do promotor da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) ter anunciado o cancelamento das duas corridas da ronda alemã no circuito de Nürburgring-Nordschleife por não estarem reunidas as condições de segurança depois dos problemas de várias equipas com os pneus, a Goodyear, a fornecedora exclusiva da competição, anunciou uma análise “completa e abrangente” ao que aconteceu ontem durante a qualificação.

“Estamos empenhados em realizar uma análise técnica completa e abrangente do produto, bem como da utilização do pneu, com base nas condições de corrida, tendo em vista os futuros eventos de corrida da temporada do FIA WTCR”, lê-se no comunicado da Goodyear.

O fornecedor de pneus admite ter sido realizada “uma análise preliminar” que não identificou qualquer problema de produção, mas será necessário investigar mais aprofundadamente esta questão, antes da próxima ronda do WTCR na Hungria.

“Os pneus de vários lotes de produção diferentes foram utilizados ao longo das várias sessões. Não houve diferença no desempenho ou durabilidade entre os lotes”, é salientado no comunicado, acrescentando que: “Na sequência das condições dos pneus verificadas durante as várias sessões desta semana, realizámos uma análise preliminar de rastreabilidade dos lotes de produção comunicados. A análise efetuada até à data, juntamente com a inspecção dos pneus devolvidos, não identificou quaisquer problemas de produção com a especificação. É necessária uma análise mais aprofundada das condições comunicadas em colaboração com as equipas antes de podermos recomendar a utilização desta especificação no atual formato de corrida do WTCR. Iremos recolher todos os pneus para uma análise mais aprofundada”.

A próxima ronda do WTCR realiza-se dentro de duas semanas, a 11 e 12 de junho no Hungaroring.