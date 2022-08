WTCR, Alsácia: Néstor Girolami conquista pole position; Tiago Monteiro foi sexto | AutoSport

Néstor Girolami foi o piloto mais rápido no encurtado pelotão da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no circuito l’Anneau du Rhin, com o tempo de 1:1:26.546s, batendo Nathanaël Berthon, Mikel Azcona, Esteban Guerrieri e Gilles Magnus na derradeira fase da sessão de qualificação.

Tiago Monteiro falhou a passagem à Q3 por apenas 0.077s, arrancando do sexto lugar da grelha de partida para ambas as corridas, enquanto Mehdi Bennani foi o décimo mais rápido na Q2 e com isso sairá do primeiro lugar na corrida 2.

Apenas com 12 carros em pista na ronda alsaciana do WTCR – passando todos os pilotos automaticamente à Q2 – as equipas tiveram tempo para testar ainda mais soluções nos carros a pensar na segunda fase da qualificação e na decisiva Q3.

No final da Q1, Nathanaël Berthon foi o piloto mais rápido, sendo seguido de Rob Huff, Mikel Azcona e Tiago Monteiro. Norbert Michelisz fechou os cinco mais rápidos da primeira fase da sessão de qualificação, que foi realizada com um ritmo mais baixo do que é normal.

Na Q2, que definiu o piloto que partirá da primeira posição da grelha na corrida 2 do fim de semana, assim como os cinco pilotos que iriam bater-se pela pole position para a primeira corrida, Néstor Girolami saltou para o topo da tabela de tempos desde o início, com o seu companheiro de equipa Esteban Guerrieri no segundo posto a uma distância de 0.034s. Tiago Monteiro fechava os cinco mais rápidos no final das primeiras tentativas de voltas rápidas, com Gilles Magnus e Tom Coronel no terceiro e quarto posto, respetivamente.

Para a derradeira tentativa de volta rápida, Guerrieri não saiu na mesma altura dos restantes carros para a pista.

Monteiro melhorou o seu tempo, passando brevemente para o quarto lugar o que proporcionaria a passagem à Q3, mas Berthon e Mikel Azcona subiram na tabela de tempos – o espanhol terminou a Q2 com o mesmo tempo de Guerrieri – e colocaram o português fora dos cinco primeiros, em sexto lugar da tabela de tempos a apenas 0.077s do quinto posto.

Passavam então à derradeira fase de qualificação Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Mikel Azcona, Gilles Magnus e Nathanaël Berthon. Mehdi Bennani foi o piloto com o 10º tempo e por isso vai arrancar da pole position na segunda corrida na Alsácia.

O primeiro piloto a sair para a pista na Q3 foi Gilles Magnus, terminando a sua volta com o tempo de 1:26.942s. Um registo logo batido por Nathanaël Berthon, também em Audi, com o tempo de 1:26.572s.

Sendo o terceiro em pista dos cinco pilotos que discutiram a pole position, Mikel Azcona bateu o tempo de Berthon no setor intermédio, mas no final da sua volta ficou a 0.046s do tempo do francês da equipa Comtoyou DHL Team Audi Sport, mantendo-se no segundo lugar provisório da grelha de partida. Esteban Guerrieri, o penúltimo piloto em pista, cometeu um exagero nas curvas finais do traçado da Alsácia e não conseguiu melhor do que o terceiro tempo, batendo apenas Gilles Magnus.

Néstor Girolami, o piloto mais rápido da Q2, foi o último em pista durante a fase final da qualificação, repetiu o feito e bateu os tempos dos quatro anteriores adversários, conquistando a pole position para a corrida 1 de amanhã no circuito l’Anneau du Rhin, com um tempo de 1:26.546s.