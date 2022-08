WTCR, Alsácia: Nathanaël Berthon e Norbert Michelisz foram os mais rápidos dos treinos | AutoSport

Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR) e a Comtoyou DHL Team Audi Sport marcaram o ritmo na abertura da ronda da Alsácia da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no circuito l’Anneau du Rhin, sendo o mais rápido na primeira sessão de treinos livres.

O francês, competindo em solo nacional este fim de semana. A liderança de Berthon na tabela de tempos assegurada quando o companheiro de equipa Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR) ficou preso numa das caixas de gravilha do circuito alsaciano, causando uma bandeira vermelha e o final antecipado da sessão.

Mehdi Bennani e Gilles Magnus, ambos em Audi RS 3 LMS TCR, passaram pelo topo da tabela de tempo, mas foram destronados por Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) ainda nos primeiros 10 minutos de treino. O piloto húngaro terminou com o segundo melhor tempo.

Já no treino livre 2, Michelisz provou que a BRC Hyundai N Squadra Corse será uma força a ter em conta no Circuito l’Anneau du Rhin ao liderar o 1-2 da equipa no segundo treino. O húngaro e o seu companheiro de equipa Mikel Azcona controlaram a sessão, com Michelisz a estabelecer o seu melhor esforço em 1:26.769s, apenas 0,003s mais rápido do que Azcona. Seguiram-se Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) e Berthon. Os quatro pilotos mais rápidos, representando três equipas de marcas diferentes – Hyundai, Audi e Honda – terminaram separados por apenas 0,066 segundos.

A sessão de qualificação tem início às 14h00.