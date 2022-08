WTCR, Alsácia: Mehdi Bennani perde pole position na corrida 2 | AutoSport

Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR) foi penalizado e perdeu o primeiro posto na grelha de partida para a primeira corrida do WTCR em Anneau Du Rhin, Alsácia. O piloto marroquino foi penalizado depois de ter testado o arranque durante a primeira sessão de treinos livres fora do local previamente estabelecido. Bennani testou o arranque após a saída das boxes na pista, em vez da posição atribuída para o efeito. O colégio de comissários penalizaram-no em três lugares na grelha de partida e um ponto de penalização, passando do décimo posto para o 12º lugar.

Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) será o piloto na pole position da corrida 2 da Alsácia.