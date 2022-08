WTCR, Alsácia: Gilles Magnus perdeu pódio da corrida 1 após penalização | AutoSport

Gilles Magnus (Comtoyou Racing) perdeu o terceiro lugar conquistado na primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no Anneau du Rhin após uma penalização de cinco segundos aplicada pelo colégio de comissários após a prova pelo contacto com Esteban Guerrieri (Münnich Motorsport)

Os dois pilotos disputavam o quinto lugar na fase inicial da primeira inaugural da Alsácia, quando Magnus deu um toque na traseira do Honda Civic Type R TCR entre as curvas 1 e 2, resultando na perda de controlo do argentino do seu carro. Guerrieri conseguiu evitar males maiores, mas foi forçado a parar no final da volta e acabou por terminar em 10º lugar.

Magnus, por seu lado, terminou no terceiro lugar após as lutas animadas com Mikel Azcona e Néstor Girolami. A penalização de cinco segundos retirou o pódio a Magnus, baixando para o sétimo lugar da classificação final, enquanto Azcona, que se foi o quarto em pista, soma mais um pódio no ano.