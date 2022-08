WTCR, Alsácia, corrida 2: Rob Huff conquista a segunda vitória do ano | AutoSport

Rob Huff (Cupra León Competición TCR) venceu a segunda corrida da ronda da Alsácia da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), levando a melhor sobre o polesitter Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR) e Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR). Foi a segunda vitória do experiente piloto britânico no WTCR esta época, numa corrida novamente muito aguerrida.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou a corrida 2 na sexta posição da classificação, o seu melhor resultado do ano, tendo passado pelo quarto lugar nos primeiros metros da corrida, mas devido ao lastro que os Honda ainda carregam, o piloto português não conseguiu defender-se da melhor velocidade de ponta do Audi de Gilles Magnus e do Hyundai de Mikel Azcona.

Mehdi Bennani arrancou melhor do que Rob Huff e manteve o primeiro posto, mas à semelhança da primeira corrida do fim de semana, o piloto que partiu melhor perdeu a posição após as primeiras curvas. Huff passou para a frente do pelotão e deixou Bennani pressionado por Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR). Mais atrás, Tiago Monteiro subiu duas posições nos primeiros metros da corrida, passando para quarto atrás de Michelisz e com Gilles Magnus “colado” à traseira do Honda do piloto português. Tiago Monteiro não aguentou a melhor velocidade de ponta do Audi de Magnus na reta e na segunda volta perdeu a posição para o jovem belga, sendo de novo ultrapassado na mesma zona na volta seguinte por Mikel Azcona.

Michelisz, Magnus e Azcona entraram na discussão pelo terceiro lugar, permitindo a Bennani ir no encalço de Huff sem ser incomodado. Também Monteiro estava numa espécie de “terra de ninguém”, no quinto lugar da classificação, enquanto atrás de si Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) se defendia de Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR).

Ainda antes da corrida chegar a meio, os três pilotos que discutiam o último lugar de acesso ao pódio conseguiram chegar-se ao duo da frente, formando um grupo de 5 pilotos na liderança do pelotão. Esta situação manteve-se durante algumas voltas, mas a pressão de Azcona, que era o quinto classificado, sob Magnus era muito forte e o piloto belga teve de defender como pôde. Os dois perderam o contacto com Huff, Bennani e Michelisz, e após uma volta ao ataque, Azcona conseguiu ultrapassar Magnus e subir ao quarto posto. Quem aproveitou foi Monteiro que conseguiu aproximar-se do Audi do belga, mas sem conseguir bater a melhor velocidade de ponta do carro germânico.

Ao entrar na fase final da corrida, os primeiros 6 carros distanciaram-se e não permitiram grandes ataques, mas a BRC pediu a Michelisz para deixar passar o seu colega de equipa, líder da taça do mundo, Mikel Azcona. O espanhol chegou assim, a posições de pódio, mas a mais de 1.8s de Bennani, que seguia no segundo posto. As maiores lutas aconteceram entre Esteban Guerrieri, Tom Coronel, Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) e Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR), entre o sétimo e o 10º classificados. Na penúltima volta, Azcona pressionou Mehdi Bennani, mas o piloto marroquino não tremeu e manteve o segundo lugar. Mais atrás no pelotão, Tom Coronel falhou a travagem na última curva e bateu no carro de Guerrieri, levando os dois a sairem de pista e a seguirem pela caixa de gravilha, permitindo a Néstor Girolami, Nathanaël Berthon e Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) a subirem duas posições na classificação. O experiente piloto neerlandês nem passou pela linha de meta, tendo problemas na suspensão do Audi. Ainda assim, ficou classificado em 11º à frente de Dániel Nagy (Cupra León Competición TCR), que tinha perdido duas voltas parado na box durante a derradeira corrida do fim de semana.

No final, Rob Huff festejou a sua segunda vitória do ano, seguido por Mehdi Bennani e Mikel Azcona. Seguiram-se Norbert Michelisz, Gilles Magnus e Tiago Monteiro, o melhor resultado do português esta época. Girolami foi sétimo, Berthon o oitavo, com Tassi na seguinte posição. Guerrieri foi 10º.

A direção de corrida informou que a partida de Mikel Azcona seria investigada após a corrida, assim como o toque entre o espanhol e Gilles Magnus.