WTCR, Alsácia, corrida 1: Nathanaël Berthon vence em “casa” | AutoSport

Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR) conquistou a vitória na primeira corrida do fim de semana da ronda alsaciana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), após ter ultrapassado Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) ainda na primeira volta. O argentino nunca conseguiu estar em condições de ameaçar a liderança de Berthon e foi pressionado pelo jovem Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR), que após uma corrida agressiva e arriscada, terminou no terceiro posto da classificação.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) perdeu algumas posições no arranque da corrida e não conseguiu recuperar durante as restantes voltas, terminando no nono posto.

Com apenas 12 carros na grelha de partida, Néstor Girolami arrancou melhor do que os adversários quando o semáforo se apagou. Mais atrás, Tiago Monteiro perdeu várias posições ainda nos primeiros metros da corrida, baixando para nono no final da primeira volta. Ainda na volta inicial, Nathanaël Berthon, que seguiu em segundo após o bom arranque de Girolami, conseguiu ultrapassar o piloto argentino e ficou na liderança do pelotão.

Depois de alguns toques entre Gilles Magnus, Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) e Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR) na primeira volta, os cinco primeiros após a primeira passagem pela linha de meta eram Berthon, Girolami, Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR), Guerrieri e Magnus.

Berthon tentou afastar-se de Girolami, com o argentino mais pressionado por Azcona. Enquanto o piloto espanhol, líder da classificação do WTCR, tentou atacar o segundo posto do argentino sem sucesso, Gilles Magnus tocou na traseira do Honda de Esteban Guerrieri que desestabilizou o carro e quase o fez entrar em pião. Guerrieri conseguiu segurar o carro mas perdeu várias posições, passando para o 12º lugar. Um incidente que será investigado após a corrida.

Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR), que seguia no 10º lugar, tentou atacar Tiago Monteiro pelo nono posto, mas para além da defesa do piloto português, Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) pressionou o piloto marroquino nesse mesmo instante. Esta tentativa de ultrapassagem de Bennani resultou num furo no Audi do marroquino, que teve de parar na box e passar para o último posto da classificação.

Depois do final da primeira metade da corrida, Berthon continuava a liderar e com mais de meio segundo de vantagem para Néstor Girolami. Mais atrás, Azcona começou a ter problemas em aguentar Gilles Magnus, que chegou a ver a bandeira preta e branca. O piloto belga do Audi deu um toque na traseira do Hyundai de Azcona, que um pouco mais tarde perdeu o segundo posto para o adversário, na entrada da reta da meta. A equipa de Azcona aconselhou-o a não lutar com Magnus, visto que este estava sob investigação por causa do toque em Guerrieri e tinha já visto a bandeira preta e branca.

Já dentro dos últimos 10 minutos Magnus não se ficou e atacou o segundo classificado, Néstor Girolami. Uma tentativa sem sucesso e que colocou Magnus prontamente sob pressão de Azcona. O piloto espanhol ainda conseguiu ultrapassar Magnus, mas na curva seguinte o belga recuperou o terceiro lugar no pelotão.

Com os quatro primeiros classificados – Berthon, Girolami, Magnus e Azcona – sempre juntos, mais atrás no pelotão, Tom Coronel (Audi RS 3 LMS TCR) alargou um pouco a trajetória na saída da chicane do traçado e Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) atacou prontamente o quinto lugar do neerlandês. Como também seguiam cinco pilotos muito próximos, Coronel, Michelisz entraram lado a lado na reta da meta, com Rob Huff (Cupra León Competición TCR), Tiago Monteiro e Attila Tassi a tentarem aproveitar a discussão entre os dois pilotos que seguiam ligeiramente à sua frente. Esta luta resultou na perda de duas posições para Coronel, para Michelisz e Huff, e a perda de posição de Monteiro com troca com o seu companheiro de equipa Tassi. O português passou a rodar no nono posto.

Perto do final da corrida, um dos pneus do Honda de Tassi furou e o piloto húngaro saiu de pista, conseguindo regressar mas apenas para seguir para a box. Entretanto, Monteiro perdeu a posição para Dániel Nagy (Cupra León Competición TCR), mas com a desistência de Tassi estava na mesma no 9º lugar da classificação.

Até ao final da corrida, não houve qualquer alteração na classificação, mesmo com Azcona a pressionar fortemente Magnus na derradeira volta. Assim, Nathanaël Berthon venceu a primeira corrida do fim de semana, seguido de Néstor Girolami e Gilles Magnus, que recordamos, está sob investigação por causa do incidente com Esteban Guerrieri. Mikel Azcona terminou no quarto lugar, com o seu companheiro de equipa, Norbert Michelisz a fechar os cinco primeiros. Robb Huff foi sexto, Tom Coronel sétimo classificado, seguido de Dániel Nagy e Tiago Monteiro. Esteban Guerrieri, depois de ter perdido muito tempo e ainda ter passado pela box, terminou no décimo posto e Mehdi Bennani foi 11º. Attila Tassi terminou a corrida parado na box, mas classificado no 12º lugar.