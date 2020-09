WTCR, Alemanha: Yann Ehrlacher vence. Monteiro 9º

Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) venceu a segunda corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo no circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. Segunda posição para Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR) enquanto Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) terminou no pódio.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou na nona posição. Tanto Monteiro como Tassi beneficiaram de uma penalização de 30s imposta a Nestor Girolami (Honda Civic Type R) por um procedimento errado no arranque da corrida.