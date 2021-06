WTCR, Alemanha: Yann Ehrlacher começa melhor | AutoSport

Começou da melhor maneira o fim de semana para Yann Ehrlacher. O detentor da taça do mundo de turismos foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres em Nurburgring.

Ehrlacher liderou a sessão como registo de 8:57.720, mais de um segundo mais rápido que o seu colega de equipa Thed Bjork com Luca Engstler a ficar por perto. As cinco marcas representadas na competição tiveram lugar no top 10, assim como Tiago Monteiro que foi oitavo, numa sessão que terminou mais cedo do que o previsto com uma saída de pista de Yvan Muller nos minutos finais. Os danos no seu carro não são muito extensos pelo que não deverá faltar à segunda sessão de treinos livres agendada para às 18h. Jean Karl Vernay teve mais azar e não fez qualquer tempo nesta sessão com problemas no seu Hyundai Elantra.