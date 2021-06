WTCR, Alemanha: Vitória de Tiago Monteiro no “Inferno Verde” | AutoSport

Tiago Monteiro venceu a corrida 1 do fim de semana na Alemanha do WTCR. Monteiro esteve sempre no grupo da frente do pelotão e aproveitou um erro à entrada da volta 3 de Gabriele Tarquini para ascender ao segundo posto. Na última reta do traçado alemão, aproveitou o cone de aspiração para ultrapassar Yvan Muller, que tinha sido o líder durante toda a corrida, para vencer a corrida inaugural da Taça do Mundo.

A corrida começou mal para Norbert Michelisz. O piloto húngaro ficou muito para trás na largada. Tiago Monteiro aguentou como pôde os ataques de Santiago Urrutia, mas ainda na parte do circuito de GP, o uruguaio da Lynk & Co, aproveitou um pequeno espaço para se colocar por dentro numa curva e passou o português. Monteiro baixava assim para 5º com Esteban Guerrieri em 6º e Nestor Girolami em 7º.

No final da volta 1, Yvan Muller era ainda primeiro, com Yann Ehrlacher em 2º e Gabriele Tarquini em 3º. O piloto italiano da Hyundai tentou nas primeiras curvas da volta seguinte passar Ehrlacher, não conseguindo. Monteiro era na mesma 5º.

Tarquini, na volta 2, vinha colado à traseira do Lynk & Co. de Ehrlacher e aproveitou, numa das retas do traçado, o cone de aspiração e ultrapassou o jovem francês. Subia assim, ao segundo posto.

Na última reta do “inferno Verde”, Tarquini colocou-se ao lado de Muller e na travagem conseguiu passar para a liderança da corrida. No entanto, na entrada do circuito de GP o italiano errou e perdeu o primeiro posto, ficando pressionado por Ehrlacher. Na primeira curva foi o caos, com Tarquini a bloquear a travagem e arrastar com ele os dois Lynk & Co. que estavam atrás dele. Tarquini, Ehrlacher e Urrutia perdiam posições e quem aproveitava era Tiago Monteiro. Subiu a segundo, com Urrutia muito pressionado por Guerrieri. atrás do português. Muller era ainda lider.

Tiago Monteiro não deixou escapar Yvan Muller durante toda a última volta, para aproveitar a enorme reta final do traçado germânico e o cone de aspiração para ultrapassar o francês da Lynk & Co.. Nas últimas curvas o português colocou algum espaço entre si e Muller para não ser pressionado.

Tiago Monteiro venceu assim a primeira corrida do ano, Muller foi segundo e Santiago Urrutia fechou o pódio. Guerrieri terminou em 4º, Michelisz conseguiu recuperar muitas posições e foi 5º, Tarquini 6º, Tom Coronel foi 7º. Ehrlacher foi o principal prejudicado pelo erro de Tarquini na curva 1 da volta 3 e ficou apenas em 8º, Girolami foi 9º e Jean-Karl Vernay fechou o top 10.