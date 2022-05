WTCR, Alemanha, TL2: Attila Tassi estabelece o tempo mais rápido no final da sessão | AutoSport

Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) bateu Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR) e Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) na fase final na segunda e derradeira sessão de treinos livres da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) no circuito de Nürburgring-Nordschleife. O piloto francês da Cyan Racing Lynk & Co foi durante grande parte do treino o piloto com o tempo mais rápido, mas Tassi estabeleceu a volta mais rápida da sessão com o crono de 8:52.201s. Depois do final da volta do húngaro da Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team, Bennani melhorou o seu tempo anterior e subiu ao segundo posto da tabela de tempos, a 0.547s de Tassi.

O treino terminou com quatro dos cinco construtores entre o top 5 dos pilotos mais rápidos, com os dois pilotos da BRC Hyundai N Squadra Corse nos quarto e quinto postos. Mikel Azcona ficou à frente de Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) neste particular.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou o segundo treino com o 11º melhor registo, a 6.310s do tempo do colega de equipa, Attila Tassi.

A segunda sessão de treinos foi novamente desastrosa para Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR), que pouco após a ida para a pista partiu o splitter e teve de regressar à box. Algum tempo depois, enquanto tentava completar a sua primeira volta rápida, o piloto francês teve um furo no pneu dianteiro esquerdo do Lynk & Co 03 TCR ainda muito longe das boxes, logo rolou até ao pitlane a uma velocidade baixa, perdendo muito tempo da sessão.

Também Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS TCR) completou apenas uma volta e perdeu o resto da sessão. O piloto explicou depois que errou e tocou na barreira de proteção do circuito alemão e danificou o Audi, o que impossibilitou-o de continuar a sessão.

Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) estava na segunda volta a melhorar os tempos por setor, chegou mesmo a estabelecer o melhor primeiro setor de toda a sessão, mas no último setor abortou a volta.

Yann Ehrlacher foi um dos pilotos mais rápidos do treino, mas não esteve imune aos problemas. O vencedor do WTCR em 2020 e 2021 queixou-se à equipa de uma forte vibração no carro na fase final da sessão, mesmo com pneus novos.

Ainda aos comandos de um Lynk & Co 03 TCR, Santiago Urrutia também teve problemas e não conseguiu um tempo rápido, ocupando as últimas posições da tabela de tempos.

A sessão de qualificação, com um formato diferente do que acontece nas outras rondas do WTCR (40 minutos sem interrupção), tem início amanhã às 12h00 (em Portugal continental).