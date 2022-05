WTCR, Alemanha, TL1: Yann Ehrlacher foi o mais rápido e Tiago Monteiro o melhor entre os Honda | AutoSport

Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre da ronda alemã da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da FIA, no circuito de Nürburgring-Nordschleife, com o tempo de 8:54.143s. O piloto francês da Cyan Racing Lynk & Co deixou Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR) a 0.099s de diferença, mas terminou o treino em velocidade lenta, possivelmente com um furo num dos pneus do carro.

Mikel Azcona (Hyundai Elantra N TCR) foi o terceiro mais rápido, terminando a 0.502s do tempo de Ehrlacher.

Alguns pilotos tiveram problemas durante o primeiro treino no Nordschleife. Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) quando ia sair do pitlane teve de ser empurrado de volta ao seu lugar para os mecânicos da BRC Hyundai N Squadra Corse colocarem fita cola na janela da porta do piloto. O piloto húngaro voltou a ter o mesmo problema na sua última volta e terminou o tempo sem um registo rápido, já que veio em ritmo muito lento no último setor do circuito alemão.

Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) teve problemas mais graves. O argentino da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport perdeu o controlo da traseira do Civic e bateu nas proteções do traçado, tendo completado apenas uma volta durante o treino.

Os Honda Civic carregam mais 40kg que na ronda inaugural do WTCR em Pau e talvez por isso terminaram o treino fora dos dez mais rápidos, sendo Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) o piloto mais rápido entre os 4 com os carros nipónicos. O piloto português da Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team ocupou 12º lugar da tabela de tempos com o registo mais rápido em 9.02.836s.

Em sentido oposto, Rob Huff e Dániel Nagy aos comandos do Cupra León Competición TCR terminaram dentro dos 10 mais rápidos, com o britânico a ocupar o 4º posto (+1.026s) e o húngaro no 9º lugar (+4.483s). Também os quatro pilotos dos Audi RS 3 LMS TCR ocuparam lugares entre os 10 mais rápidos.

O segundo treino terá lugar ainda hoje, às 18h00 (em Portugal continental), que servirá para preparar a sessão única de qualificação de amanhã (12h00).