WTCR, Alemanha, Tiago Monteiro: “não conseguimos disputar a qualificação nas devidas condições” | AutoSport

O FIA WTCR tem a sua segunda jornada amanhã, no circuito alemão de Nordschleife e ao contrário do que aconteceu o ano passado, Tiago Monteiro ficou longe dos seus objectivos. O piloto português foi 16º na qualificação devido a problemas de pneus que podem condicionar, por questões de segurança, a participação nas corridas.

Tiago Monteiro estava ciente de que este fim-de-semana seria particularmente complicado para os Honda tendo em conta os 40kgs de lastro aplicado, mas o que não estava à espera é que os pneus tivessem este desempenho: “Sei que todos estão a dar o seu melhor para resolver este problema dos pneus, mas a realidade é que estamos assim desde ontem e não conseguimos disputar a qualificação nas devidas condições. São dois dias de problemas que nos colocam na cauda do pelotão. A qualificação não se vai voltar a repetir e este resultado não demonstra a nossa performance”, começou por explicar o piloto do Honda Civic Type R TCR #18.

O piloto português está por isso apreensivo para as corridas de amanhã: “Não sei qual a solução para o problema, mas a realidade é que não podemos competir com estes pneus porque simplesmente não vão aguentar uma corrida. É uma situação muito perigosa para nós pilotos e não podemos brincar com a nossa segurança, nem com a dos outros. Espero sinceramente que se consiga encontrar uma solução para bem de todos”, disse Tiago Monteiro ciente que se avizinham duas provas complicadas amanhã num dos mais exigentes circuitos do mundo.

As corridas terão transmissão no Eurosport, sábado, 28, às 9h e 11.35h.