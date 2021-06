WTCR Alemanha: Nestor Girolami com pole | AutoSport

A Honda conseguiu colocar 3 dos seus quatro carros no top 10 da primeira sessão de qualificação da ronda alemã da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Nestor Girolami conseguiu a pole, seguido de Jean-Karl Vernay e do seu colega de equipa e compatriota, Esteban Guerrieri. Tiago Monteiro foi o sétimo mais rápido da sessão.

Girolami conseguiu na sua segunda de três voltas o melhor tempo da qualificação, tendo completado a volta em 8:53.967s. Vernay ficou a 0.780s de Girolami e deixou Guerrieri a 0.163s do seu tempo,

Tiago Monteiro foi sétimo com um tempo final de 8:57.780s. O piloto português vai estar na grelha no meio de dois Hyundai Elantra N TCR, com dois dos mais experientes pilotos da Taça do Mundo: Garbriele Tarquini em 6º e Norbert Michelisz em 7º.