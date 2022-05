WTCR, Alemanha: Mehdi Bennani parte da pole positio para a corrida 1 | AutoSport

Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS TCR) conquistou a pole position para a corrida 1 da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) na Alemanha, com uma volta final sensacional na sessão de qualificação única no Nürburgring-Nordschleife. O piloto marroquino estabeleceu o crono de 8:50.527s, com o companheiro de equipa da Comtoyou Team Audi Sport, Gilles Magnus apenas 0,015s mais lento.

A dupla de pilotos da Comtoyou foram os únicos pilotos a rodar três voltas na sessão de 30 minutos, com os seus esforços finais a revelarem-se decisivos. Aos comandos do Audi RS 3 LMS bateram os tempos dos pilotos do Lynk & Co 03 TCR Santiago Urrutia e Yann Ehrlacher.

Mikel Azcona foi o quinto mais rápido no Hyundai Elantra N TCR da BRC Hyundai N Squadra Corse, à frente do piloto Cyan Performance Thed Björk, que como Urrutia e Ehrlacher, só completou uma volta ao traçado alemão.

Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS TCR) foi o sétimo mais rápido, enquanto o líder do WTCR, Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) foi o mais rápido dos Honda em oitavo, mas o argentino perdeu a oportunidade de melhorar na sua última volta, quando Rob Huff (Cupra León Competición TCR) fez um pião e bateu à sua frente. Huff acabou em 12º graças ao seu esforço na primeira volta.

Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N TCR) foi o nono mais rápido e Yvan Muller – o único piloto da Lynk & Co a fazer duas voltas – fechou o top 10. Isto significa que o francês vai iniciar a corrida 2 na pole position.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou a 4.898s do melhor tempo de Bennani, apenas no 16º lugar da tabela de tempos.

A corrida 1 da ronda germânica do WTCR realiza-se amanhã às 9h00 (em Portugal continental) e a corrida 2 a seguir às 11h35.