WTCR, Alemanha: Jean Karl Vernay vence a corrida 2 | AutoSport

Excelente operação para a Hyundai, com Jean Karl Vernay a vencer a segunda corrida em Nurburgring e com Luca Engstler a completar a dobradinha para a marca coreana.

A corrida começou mal para Esteban Guerrieri (Honda), com o argentino a ficar parado na grelha de partida, ele que estava em terceiro e tinha um bom resultado em perspetiva. Guerrieri teve de largar da via das boxes.

Nestor Girolami (Honda) arrancou mal e tentou fechar a porta de forma violenta a Luca Engstler (Hyundai) mas não conseguiu segurar a posição. Jean Karl Vernay (Hyundai) ficou na primeira posição, seguido de Engstler e Girolami. Tiago Monteiro (Honda) largou mal e caiu para nono lugar. Na primeira curva um toque entre MIkel Azcona (Cupra) e Norbert Michelisz (Hyundai) e Andreas Bäckman (Hyundai), os mais prejudicados de uma série de toques.

Vernay manteve-se na frente na zona do Nordschleife com Engstler por perto e a equipa a pedir para que o jovem mantivesse a segunda posição. Girolami ficou para trás, sem argumentos para acompanhar a dupla da frente. Santiago Urrutia (Lynk & Co) e o colega de equipa Yvan Muller (grande largada) completavam o top 5 nesta fase, com Tiago Monteiro a cair para décimo.

Attila Tassi (que largou do 13º), passou Muller na Döttinger Höhe, subindo assim para o quinto lugar. Na frente Engstler parecia estar mais rápido que Vernay, mas as posições mantinham-se.

A corrida acabou mais cedo para Fred Vervisch (Audi) pouco depois de Guerrieri ter sido penalizado com um drive through por não ter respeitado o procedimento no arranque.

Na segunda volta ao traçado alemão as operações normalizaram, sem grandes mudanças, com os Hyundai na frente, Girolami em terceiro a alguma distância, seguido de Urrutia e Tassi. Tom Coronel cometeu um erro, saindo da pista e permitindo que Monteiro subisse a nono. Tassi mantinha a toada e passou Urrutia, subindo a quarto, concluindo uma grande recuperação. Thed Bjork entrou para a box mais cedo que o esperado, num final de corrida antecipado para o piloto da Lynk&Co. Nesta fase Monteiro já era oitavo, mas estava sob investigação dos comissários depois de um incidente com Vervisch, investigação que até ao final da corrida não deu em nada.

Engstler ainda tentou ultrapassar Vernay, mas não teve velocidade de ponta para passar o francês, que assim viu a bandeira de xadrez em primeiro, seguido do seus colega e Girolami cruzou a linha de meta em terceiro. Tassi conquistou um brilhante quarto lugar e Urrutia fechou o top 5. Tiago Monteiro terminou em oitavo.

É um bom fim de semana para a Hyundai que sai da Alemanha com Vernay na liderança da prova. Girolami disse no final que os Hyundai finalmente mostraram o seu verdadeiro andamento e que não teve carro para os acompanhar. Para Tiago Monteiro foi um excelente arranque, com a vitória na corrida 1. O piloto português é o homem da Honda com mais pontos, com os mesmo de Girolami e se mantiver esta posição nas próximas duas jornadas, acabará por ser o “ponta de lança” da equipa para o título, algo que todos desejamos. Assim, a corrida do Estoril será fundamental para as aspirações do português. A Lynk & Co conseguiu muitos pontos este fim de semana mas ficou claro que a máquina chinesa não foi a referência e que a Cyan tem muito trabalho para tentar revalidar o título. Os novos Audi mostraram algum potencial mas a corrida não os favoreceu e os Cupra tiveram uma corrida discreta.

A próxima jornada está agendada para o Estoril de 25 a 27 de Junho.