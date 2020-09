WTCR, Alemanha: Esteban Guerrieri vence. Tiago Monteiro 8º

No Nürburgring Nordschleife correu-se a primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo na ronda da Alemanha. Com muita chuva no circuito alemão, Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) aproveitou esse factor, e após a corrida começar atrás do Safety-Car rapidamente colocou-se na frente de Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR).

O piloto da Honda não foi mais incomodado na frente. Na luta pela posição mais baixa do pódio, Tom Coronel (Audi RS3 LMS), Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) e Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR) batalharam até à última volta, onde na primeira curva, Bjork passou por Coronel, os dois tocaram-se e o holandês também perdeu a quarta posição para Earlacher. Na reta grande do Nürburgring Nordschleife Ehrlacher passou por Björk para finalizar na posição mais baixa do pódio.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) beneficiou das penalizações e partiu para a corrida na décima posição. O português acabou no oitavo lugar.