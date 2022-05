WTCR, Alemanha: corridas canceladas por razões de segurança | AutoSport

As duas corridas do WTCR no Nürburgring-Nordschleife foram canceladas por razões de segurança, anunciou a organização.

As equipas do WTCR reuniram-se com a FIA, os promotores da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR)e elementos da Goodyear nesta manhã antes do anúncio da decisão.

No comunicado do WTCR pode ler-se:

“A Corrida 1 e Corrida 2 da ronda da Alemanha do WTCR, agendadas como as rondas três e quatro do WTCR – FIA World Touring Car Cup de 2022, não terá lugar por razões de segurança”.

Tudo indica que a decisão está relacionada com as queixas de várias equipas que sofreram vibrações, furos e delaminações nos pneus durante os treinos e sessões de qualificação.

A decisão foi confirmada menos de uma hora antes de se iniciar a primeira corrida do fim-de-semana.