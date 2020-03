WTCR: Adiamento da prova da Hungria em cima da mesa

Os responsáveis do Circuito de Hungaroring estão a negociar com os promotores do WTCR a possibilidade de adiar a prova.

A ronda hungara do WTCR, que seria a jornada de abertura do campeoanto, está agendada de 24 a 26 de abril, mas o surto de Coronavírus levou os responsáveis do circuito a pedir o adiamento da prova:

“Devido à atual situação internacional, a Hungaroring Sport Zrt. iniciou as negociações com os promotores internacionais do WTCR e ETRC sobre o possível adiamento do Super Racing Festival, originalmente planeado para 25 e 26 de abril. Negociações ainda estão em andamento. Em relação ao 35º Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, programado para 1 a 2 de agosto, é muito cedo para tomar qualquer medida. A nossa empresa prepara-se para organizar o evento, no entanto, continuamos a consultar a o gabinete que supervisiona o Coronavírus do governo húngaro e o Serviço Médico em relação a todos os nossos eventos, incluindo o GP da F1, e reforçamos as medidas tomadas hoje pelo governo em relação a eventos públicos . ”