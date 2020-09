WTCR: A ‘VOLTA LOUCA’ de YANN EHRLACHER NO NORDSCHLEIFE

Yann Ehrlacher revelou como “uma das voltas mais loucas” da sua carreira o ajudou a vencer a segunda Corrida 2 do WTCR no Nurburgring / Nordschleife. O jovem de 24 anos, que se tornou também no mais jovem vencedor de uma corrida do Mundial de Carros de Turismo na icónica corrida de 25,378 quilómetros de Nürburgring/Nordschleife, revelou que as duas voltas ‘loucas’ no seu Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR tiveram um grande papel no seu sucesso: “Fui um pouco cauteloso nas primeiras curvas e na primeira parte do Nordschleife porque as condições estavam a mudar muito rapidamente nesta longa pista”, disse o francês, que lidera o WTCR: “Depois acabei de preparar a minha jogada no Bebu [Girolami], no final da primeira volta. E na segunda forçei muito para fazer uma grande volta e essa foi definitivamente uma das voltas mais loucas da minha carreira”. Depois, na terceira, já estava apenas a gerir a distância, e agora aqui estamos nós a liderar o campeonato depois de ganhar esta corrida, que é uma das mais loucas que já fiz, por isso estou realmente contente com isso”.