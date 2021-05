WTCR: A toda a família WTCR: “bem-vindos ao Estoril, desfrutem da região e divirtam-se”

Com Vila Real a caminho do segundo ano de interrupção, o Circuito do Estoril chegou-se à frente e o WTCR não sai de Portugal. Vila Real prolongou o seu contrato por mais três anos com o Eurosport Events, e François Ribeiro, responsável do Eurosport está contente com o desfecho: “A prioridade foi sempre manter o WTCR em Portugal, no calendário de 2021. Embora seja uma enorme pena que não podermos desfrutar do acolhimento caloroso de Vila Real para uma segunda temporada devido à pandemia da Covid-19, no Circuito do Estoril podemos contar com uma excelente infraestrutura com uma reputação de grandes corridas e uma grande equipa de pessoas com quem trabalhar, tal como fazemos em Vila Real. Agradecemos à FIA e à FPAK por acomodarem a mudança para a mesma data e enviamos todos os bons votos ao povo de Vila Real, que esperamos encontrar de novo na próxima época, quando começarmos o nosso novo acordo de três anos, graças ao contínuo entusiasmo e apoio do Presidente da Câmara, Rui Santos”.

António Lima, Presidente do Motor Clube do Estoril, aproveitou a oportunidade: “Para o Motor Clube do Estoril é com grande satisfação que recebemos uma ronda do WTCR no Circuito do Estoril. Quando iniciámos conversações com a Eurosport Events, pudemos alterar o nosso calendário para acomodar esta prestigiada prova.

Acreditamos que a disposição do mítico Circuito do Estoril, a surpreendente região de Cascais e a capacidade organizativa do Motor Clube do Estoril são a garantia de que este será um evento memorável. Gostaria de expressar a minha confiança a este evento e à Eurosport Events e deixar a garantia de que o Circuito do Estoril estará sempre disponível para os receber. Aproveito esta oportunidade para felicitar o Circuito de Vila Real pelo novo acordo de três anos para acolher a Corrida do WTCR de Portugal a partir de 2022.

A toda a família WTCR, bem-vindos ao Circuito do Estoril, desfrutem desta região e divirtam-se”, disse.