WTCR: 6400 espetadores permitidos em Espanha | AutoSport

Antes da Corrida do WTCR de Espanha, o Circuito do Estoril acolhe a Corrida do WTCR de Portugal de 26 a 27 de Junho. A decisão sobre o acesso dos espectadores será comunicada em devido tempo, confirmou o WTCR.

Um número limitado de 6400 espetadores vão poder assistir à corrida do WTCR de Espanha no MotorLand Aragón de 10 a 11 de Julho. A aprovação pelas autoridades locais faz parte do regresso faseado dos espectadores a eventos desportivos internacionais e estará de acordo com um protocolo exaustivo que foi desenvolvido para ter em conta as características e instalações do circuito, a fim de garantir a segurança e saúde de todos os participantes.

“Quando se está a pilotar e se tem todo este apoio das bancadas com as bandeiras e tudo o que isso nos deixa ainda mais motivados, sentimos que estamos a ir um pouco mais depressa para ter um bom resultado para desfrutar com os fãs. Quero dar um grande espetáculo para partilhar com os adeptos alguns bons momentos”, afirmou Mikel Azcona, o principal piloto espanhol do WTCR que também compete no PURE ETCR.

Para além do WTCR, também estará no traçado de Aragão, o PURE ETCR, a nova série de carros de turismo totalmente elétricos do Eurosport Events, o mesmo promotor por detrás do WTCR.