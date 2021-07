WTCR: 5 corridas 5 vencedores diferentes | AutoSport

Gabriele Tarquini foi o vencedor da primeira corrida do WTCR no Motorland Aragón, liderando da primeira à última volta. O experiente piloto ganhou vantagem a Mikel Azcona na parte inicial da corrida, não dando hipóteses ao piloto da Cupra para poder almejar a vitória.

Tom Coronel fechou o pódio com Nathanaël Berthon em 4º. Tiago Monteiro foi penalizado com um drive through no início da corrida e com isso ficou no último posto da classificação.

Rob Huff foi o único desistente durante a corrida.

Gabriele Tarquini partiu melhor e defendeu a sua liderança durante toda a primeira volta, com Mikel Azcona a pressionar o italiano. Os dois primeiros ganharam alguma vantagem para o restante pelotão, já que Yann Ehrlacher tinha três pilotos da Audi atrás e a pressionar forte o homem da Lynk & Co.. Eram eles, Tom Coronel, Nathanaël Berthon e Gilles Magnus.

Tiago Monteiro começou mal a primeira corrida. Partindo de 20º, o português foi penalizado com um drive through por desrespeito pelo procedimento de partida. No final da volta 1, o piloto cumpriu a penalização, ficando no fundo do pelotão.

Na frente, Tarquini conseguiu alguma distância para Azcona, enquanto Ehrlacher perdeu a posição para Coronel e Berthon. Na volta 5, Coronel perdeu a posição para o seu colega de equipa, caindo para fora das posições de pódio.

O pole sitter da corrida 2, Frédéric Vervisch seguia em 8º, mas mantendo uma pressão constante a Norbert Michelisz que seguia à sua frente. Magnus continuava atrás de Ehrlacher na 6ª posição.

Nas últimas voltas, Tarquini não abrandou o ritmo e não perdeu qualquer terreno para Azcona, enquanto mais atrás, Coronel ultrapasssou Berthon, conseguindo subir ao pódio.

Num último esforço, Magnus tentou passar por Ehrlacher, mas o francês não permitiu, lutando pelo 5º posto até passar pela última vez na linha de meta. Vervisch também tentou subir ao 7º lugar, mas Michelisz guardou bem a sua posição, com alguns toques normais nas corridas de Turismos.