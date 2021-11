WTCR, 2021: Luta (quase) até ao fim | AutoSport

A edição de 2021 do WTCR foi, como é apanágio da competição, renhida e levada quase até à última corrida. Seis pilotos começaram o último fim de semana da disciplina com a possibilidade de ser coroado “Rei” e levar a enorme taça para casa.

Yann Ehrlacher, o detentor do troféu de 2020, liderava a classificação e estava em vantagem, mas tinha Frédéric Vervisch, Esteban Guerrieri, Santiago Urrutia, Yvan Muller e Jean-Karl Vernay na sua peugada, comprovando que a competição vive a sua melhor Era, desde 2018.

Yann Ehrlacher conseguiu gerir bem o andamento na penúltima corrida do ano – a corrida 1 na Rússia – e conquistou pelo segundo ano consecutivo o título mundial, numa época em que 12 pilotos diferentes venceram corridas.

Para além de Ehrlacher, a sua equipa, a Cyan Racing Lynk & Co, venceu o particular entre estruturas e o jovem piloto belga Gilles Magnus, levou a melhor no Troféu WTCR (para pilotos sem suporte de equipas oficiais) e ficou a apenas 1 ponto de Luca Engstler, na classificação para pilotos Juniores.

Agora é tempo de festejar, mas começar a preparar a nova época do WTCR, que volta a Vila Real e a Macau, para além de se estrear no circuito citadino de Pau.

Classificação Pilotos

1º Yann Ehrlacher 223 pts. 2º Frédéric Vervisch 195 pts. 3º Jean-Karl Vernay 177 pts. 4º Yvan Muller 169 pts. 5º Santiago Urrutia 167 pts. … 17º Tiago Monteiro 75 pts.

Classificação Equipas

1º Cyan Racing Lynk & Co 392 pts. 2º COMTOYOU TEAM AUDI SPORT 334 pts. 3º Cyan Performance Lynk & Co 308 pts.

Classificação Troféu WTCR

1º Gilles Magnus 143 pts. 2º Tom Coronel 114 pts. 3º Bence Boldizs 77pts.

Classificação Júnior

1º Luca Engstler 372 pts. 2º Gilles Magnus 371 pts. 3º Bence Boldizs 250 pts.

Vencedores