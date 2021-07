WTCR: 2 Pontos de Tiago Monteiro foram único aspeto positivo | AutoSport

A penalização com um drive through por desrespeito pelo procedimento de partida, acabou efetivamente com a corrida 1 de Tiago Monteiro, mesmo antes do fim da primeira volta, já a corrida 2 sofreu um reavivar com a intervenção do Safety Car, e para Tiago Monteiro serviu para apanhar os adversários e fazer algumas ultrapassagens, somando pontos para a classificação geral por pilotos.

“As duas corridas foram realmente difíceis, como se esperava. O carro estava bem equilibrado; OK, o carro era pesado, por isso não ia ser espantosamente rápido, mas estava bem e como planeado tínhamos um bom pacote para começar a trabalhar. Só que, com o peso extra, fomos demasiado lentos em linha reta e em aceleração. Lutar como loucos para terminar em último – com uma penalização – na corrida um foi bastante frustrante, e a corrida dois foi um pouco aborrecida num comboio de carros até que o Safety Car baralhou um pouco as coisas. Ficaram todos entusiasmados, e houve alguns erros, por isso ganhámos alguns lugares e marcamos dois pontos. Mas esse foi o único verdadeiro ponto positivo deste fim-de-semana”, explicou o piloto depois de terminado o fim de semana de Aragão.

Há um intervalo de três semanas até à terceira ronda da época no Adria International Raceway. O circuito italiano é um novo circuito no WTCR e marcará o final da primeira metade da temporada 2021.