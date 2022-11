WEC 8h do Bahrein, Hora 1: Toyota lidera no final da primeira hora | AutoSport

Está concluída a primeira hora de competição das 8h do Bahrein. Uma primeira hora animada, especialmente nas lutas nos LMGTE Pro, onde as contas pelo título estão ao rubro. Nas outras categorias assistimos a uma primeira hora serena, mas a bom ritmo.

O arranque tinha o Toyota #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) na frente o pelotão, com o Peugeot #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) logo atrás e no arranque, o #8 manteve a liderança, com o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) e o #36 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere) logo a seguir, com o #94 (L. Duval / G. Menezes / N. Müller) a perder posições. Nicolas Lapierre passou para a frente do #7 e defendeu-se de forma dura da resposta da máquina nipónica. Nos LMP2, Filipe Albuquerque atacou desde cedo e passou para a frente da classe secundária do WEC nas primeiras curvas no seu #22 (P. Hanson / F. Albuquerque / W. Owen), deixando para trás o #41 da Realteam By WTR (R. Andrade / F. Habsburg / N. Nato), com Roberto Gonzalez a cair para o sexto posto.

Nos LMGTE Pro o carro #92 ( M. Christensen / K. Estre) colocou-se na liderança à frente do Ferrari #52 (M. Molina / A. Fuoco), com o Porsche #91(G. Bruni / R. Lietz) e o Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado) um pouco mais atrás.

Nos LMGTE Am o Ferrari #85 da Iron Dames (R. Frey / M. Gatting / S. Bovy) liderava no arranque e assim se manteve, com o #33 da TF Sport logo atrás na sua busca pelo título.

Logo nos primeiros minutos tivemos um Safety Car com Christian Ried a fazer um pião e a ficar parado em pista. Pouco depois o carro ressuscitou e o piloto foi capaz de se juntar ao pelotão quando a corrida foi reatada alguns minutos depois.

Nos Hypercar, o Toyota #7 voltou a passar para a frente do Alpine #36 e começou a atrapalhar o progresso da máquina francesa.

A luta Porsche vs Ferrari aqueceu sobremaneira, com o Porsche #91 a atacar o Ferrari #52, permitindo que o #92 escapasse na frente. O Porsche #91 (B. Keating / H. Chaves / M. Sørensen) passou para o segundo lugar, não sem antes um ligeiro toque entre as duas máquinas, com os ecos do duelo do ano passado ainda remanescentes. O candidato ao título #51 (A. Pier Guidi / J. Calado) ficava mais para trás.

Na frente da corrida e com apenas 20 minutos de prova, Buemi era apertado por Paul Di Resta com o Peugeot #93 a mostrar-se muito competitivo. O tráfego permitiu que José Maria Lopez se aproximasse do #93 enquanto o #94 de Gustavo Menezes estava um pouco mais longe.

Depois da primeira meia hora de corrida, continuávamos a ter o Toyota #8 na frente da corrida, com o #22 da United, com Filipe Albuquerque ao volante, na liderança dos LMP2. Também nos LMP2 o #38 de Félix da Costa (com Roberto Gonzalez ao volante) era oitavo, já atrás do #45 da Algarve Pro Racing, segundo nos Pro Am, com os líderes da classe (AF Corse #83 na terceira posição).

Nos LMGTE Pro a Porsche liderava e nos LMGTE AM, o Ferrari #71 da Spirit of Race passou para a frente da prova, com o #85 da Iron Dames em segundo e o #33 da TF Sport de Henrique Chaves em terceiro (Ben Keating ao volante).

A vinte minutos do fim da primeira hora (à volta de 20 voltas) os primeiros LMP2 começaram a fazer as suas paragens.

Foi nesta altura que o Ferrari #52 passou para o ataque e depois de passar o #91, e a luta entre o #52 e o Porsche #92 voltou a aquecer, com o Ferrari a passar para a frente.

No final da primeira hora, o Peugeot #93 foi o segundo a parar dos Hypercars, depois do Alpine #36 ter parado um pouco antes.

Neste momento temos um Full Course Yellow e nos Hypercars, temos os dois Toyota na frente depois da primeiras paragens nas boxes, seguidos do Peugeot #93 e do Alpine #36. Em LMP2, Filipe Albuquerque lidera com quase 50 segundos de vantagem, seguido do candidato ao título #23 (A. Lynn / O. Jarvis / J. Pierson) com o #38 da JOTA na nona posição e o #45 da APR (S. Thomas / J. Allen / R. Binder) em 12º (segundo nos Pro Am).

Nos LMGTE PRO o Ferrari #51 está na frente, aproveitando o FCY para ganhar algum tempo e nos LMGTE AM temos o #54 da AF Corse na frente (T. Flohr / F. Castellacci / N. Cassidy), com o #33 na quarta posição.

Dos nossos portugueses, apenas Filipe Albuquerque tem estado ao volante (foi penalizado com 10 seg. por ter ultrapassado fora de pista o #41), enquanto Félix da Costa e Henrique Chaves ainda não entraram. Rui Andrade já está ao volante do #41.

Resultados Online AQUI