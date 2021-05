Vila Real, José Silva: “Iremos assinalar os 90 anos do Circuito” | AutoSport

José Silva, Presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, congratulou-se com o acordo feito entre o município e a Eurosport Events, promotora do WTCR.

Existe um acordo entre as partes para que a renovação do contrato avance e apenas não foi concluída porque estamos em ano de eleições autárquicas e o atual presidente da câmara pretende deixar as opções em aberto para quem quer que ocupe o cargo depois das eleições. Se Rui Santos for reeleito, é um dado adquirido que haverá corridas por mais três anos, se outro candidato for eleito tem a possibilidade de fechar o acordo apalavrado, ou não, dependendo da sua vontade.

Apesar da confirmação da não realização do Circuito de Vila Real pelo segundo ano consecutivo, José Silva estava claramente otimista para o futuro e anunciou que os 90 anos do Circuito irão ser assinalados dentro do que for possível: