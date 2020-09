Vem aí o WTCR 2020

O Campeão em título do WTCR, Norbert Michelisz encabeça uma lista de inscritos com oito pilotos com menos de 25 anos. O Prémio FIA Rookie é novidade, e inclui o piloto mais jovem do WTCR, um jovem de 18 anos, oriundo do Reino Unido. Paralelamente, medidas de redução de custos, em resposta à Covid-19 ajudaram a manter o nível de inscrições interessantes. O WTCR 2020 atraiu 20 pilotos, com uma série de ‘wildcards’ também preparados para ação durante a próxima campanha.

A reter, 20 inscritos, quatro vencedores do título mundial da FIA, oito pilotos com menos de 25 anos, quatro Candidatos ao prémio FIA Rookie, sete marcas de automóveis representadas e 12 países incluídos no plantel.

A Eurosport Events e a FIA trabalharam em parceria para colocar de pé um calendário ‘europeu’ para além duma série de medidas de redução de custos, que se combinaram para tornar o WTCR uma opção mais acessível para aqueles que se concentraram em competir ao mais alto nível nos carros de turismo. Outras iniciativas, incluindo o Prémio FIA Rookie para pilotos com menos de 23 anos, com experiência em não mais do que dois eventos WTCR, aumentaram ainda mais o apelo da competição.

Oito pilotos com menos de 25 anos estarão na grelha do WTCR em 2020. são eles:

Mikel Azcona (Spain, 24) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Conseguiu uma vitória no WTCR em 2019, ajudou desde então a preparar o novíssimo Cupra.

Bence Boldizs (Hungria, 23) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Depois do sucesso nas corridas na sua terra natal, Boldizs ruma ao WTCR depois de passar pelo rallycross

Luca Engstler (Alemanha, 20) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

Apesar de ser um dos pilotos mais jovens do plantel, Engstler é já um vencedor de vários títulos nos carros de turismo

Yann Ehrlacher (França, 24) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Junta-se ao seu famoso tio, Yvan Muller enquanto este se candidata mais uma vez ao título WTCR

Gilles Magnus (Bélgica, 21) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

Um dos mais de 500 pilotos a candidatar-se à equipa nacional belga do ASN RACB

Attila Tassi (Hungria, 21) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Santiago Urrutia (USA, 24) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Com a bandeira dos EUA, este ex-piloto de monolugares uruguaio, chegou ao WTCR através de um ‘shootout’

Jack Young (UK, 18) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR

O terceiro piloto mais jovem da história do WTCR traz o pedigree vencedor do Reino Unido para o WTCR

Quatro fabulosos reunidos

Os quatro pilotos que lutaram pelo título do WTCR 2019 na super-final de Sepang, em dezembro passado estão de volta:

Thed Björk (Suécia) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Quarto em 2019, é o primeiro campeão mundial de automobilismo da Suécia (assegurou a coroa do WTCC em 2017)

Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Batia Hamilton e Vettel na Fórmula 3. Guerrieri terminou em segundo lugar no WTCR 2019

Norbert Michelisz (Hungria) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

O atual Campeão em título do WTCR, após o seu título de 2019. Foi notado quando fazia corridas online.

Yvan Muller (França) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Terceiro em 2019, o tetracampeão mundial de carros de turismo tem a maioria das vitórias, poles, e voltas mais rápidas do WTCC/WTCR

‘Velhas Raposas’ dos Turismos

Os membros deste quinteto ganharam corridas no WTCR ou WTCC:

Nicky Catsburg (Holanda) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

Traz pedigree do WTCC e protótipos e uma enorme reputação como pilotos determinado

Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Ganhou três vezes durante a sua primeira campanha do WTCR em 2019, planeia construir sobre isso em 2020

Tiago Monteiro (Portugal) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Tem um pódio na F1, recuperou duma lesão gravíssima depois de vários anos a lutar pelo título, quer voltar a esse patamar.

Gabriele Tarquini (Itália) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

O bicampeão mundial de carros de turismo correu 38 vezes na F1 e continua forte aos 58 anos

Jean-Karl Vernay (França) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Romeo Ferraris

Ex-campeão do TCR International, começa uma nova aventura com a Alfa Romeo

Outros pilotos

A lista de pilotos não terminou. Aqui estão mais três:

*Nathanaël Berthon (França) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

O Senhor versátil do WTCR, com experiência em testes de F1, corridas no gelo e… Le Mans

Tom Coronel (Holanda) Comtoyou Equipa DHL Audi Sport, Audi RS 3 LMS

AKA The Showman. Tom Coronel persegue a sua 500ª corrida nos turismos.

Gábor Kismarty-Lechner (Hungria) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Campeão húngaro de carros de turismo, chega ao WTCR após 20 anos a correr

Lista de Inscritos

1 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

7 R Jack Young (GBR) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR**

A utilização do Renault Mégane RS TCR no WTCR 2020 está sujeita à conclusão de todos os processos técnicos mandatados pela WSC, incluindo a emissão do Passaporte Técnico WTCR.

8 R Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai i30 N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (USA) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

16 R Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

30 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

31 Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 R Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

88 Nicky Catsburg (NED) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai i30 N TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

99 Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR